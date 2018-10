PSG : Contact établi pour Doucouré... mais son prix va faire tiquer !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Lundi soir, Foot Mercato révélait que le Paris Saint-Germain était toujours très attentif à la situation d’Abdoulaye Doucouré, titulaire indiscutable à Watford et qui fait l’unanimité en Premier League. RMC Sport va même plus loin puisque selon le média, le contact est établi entre les dirigeants du PSG et ceux de Watford pour un éventuel transfert du milieu défensif français lors du mercato hivernal. Le problème pour le club de la capitale, c’est que l’ancien joueur de Rennes est également surveillé par Liverpool et Arsenal en Angleterre, ce qui fait bien évidemment grimper son prix.

Le club londonien réclamerait ainsi près de 40ME pour Abdoulaye Doucouré. « Sauf que le PSG est toujours sous le coup de l’enquête menée par l’UEFA concernant le fair-play financier. Malgré ce contexte, Paris est tenté de faire un effort, pour satisfaire les demandes de Thomas Tuchel. Selon nos informations, la direction sportive parisienne aurait prévu une enveloppe de 30 millions d’euros pour faire venir un milieu de terrain » explique RMC Sport, qui précise qu’Abdoulaye Doucouré n’est pas insensible à l’intérêt de Thomas Tuchel. Autant dire que tout semble réuni pour que la transaction se fasse, à condition que le fair-play financier de l’UFEA ne vienne pas (encore) tout gâcher…