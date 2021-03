PSG : Contact direct Mbappé-Zidane pour régler un souci ?

Dans : PSG.

Assidument courtisé par le Real Madrid au mercato, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur du PSG. Le Real Madrid veut y croire.

A trois mois du mercato d’été, les rumeurs s’intensifient autour de Kylian Mbappé. Il faut dire que l’attaquant du PSG ne fait rien pour calmer l’agitation des médias dans la mesure où il n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui expire pourtant en juin 2022. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont d’ores et déjà prévenu le clan de l’international tricolore qu’ils attendaient une réponse dans les plus brefs délais afin de préparer au mieux le mercato. Car en cas de refus de la part de Kylian Mbappé de prolonger, le PSG cherchera à vendre l’ancien Monégasque cet été afin de ne pas risquer un départ pour zéro euro dans un an. Plus que jamais, le scénario d’un transfert dans quelques mois semble plausible à en croire El Confidencial, qui croit savoir que malgré les rumeurs liant le Real Madrid à Erling Haaland, c’est bien Kylian Mbappé qui demeure la priorité absolue d’un certain Zinedine Zidane.

Zidane aurait contacté Mbappé

L’entraîneur du Real Madrid est un grand fan de l’attaquant du PSG, et cela remonte à l’époque à laquelle Kylian Mbappé évoluait sous les couleurs de l’AS Monaco. Depuis, Zinedine Zidane a tenté de recruter le champion du monde à de multiples reprises, mais cela n’a jamais été possible pour des raisons financières. Cet été, c’est le moment ou jamais pour le Real Madrid au vu de la situation contractuelle de Kylian Mbappé, raison pour laquelle Zinedine Zidane s’investit personnellement dans le dossier. Selon le média espagnol, l’ancien n°10 de l’Equipe de France a personnellement décroché son téléphone afin de contacter Kylian Mbappé. Le but de la manœuvre ? Rassurer l’attaquant du PSG en lui jurant qu’il était sa priorité, loin devant Erling Haaland au mercato. L’objectif est également de convaincre Kylian Mbappé de ne pas prolonger à Paris afin de s’engager à moindre coût au Real Madrid, qui espère sa signature pour environ 150 ME cet été. Reste maintenant à voir si cette stratégie sera payante, alors que Zinedine Zidane est bien sûr l’un des idoles de jeunesse de Kylian Mbappé…