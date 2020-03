PSG : Comment Leonardo a dopé Paris avant PSG-Dortmund

Dans : PSG.

Même si tout cela semble déjà bien lointain, la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des champions a marqué les esprits. Et l'on sait désormais comment Leonardo a motivé à l'extrême Neymar, Mbappé et les joueurs parisiens.

Avant de recevoir le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes vide, il y a dix jours, le Paris Saint-Germain a tout fait pour corriger les erreurs du passé et se donner toutes les chances de continuer sa route en Ligue des champions. Et parmi les nombreux ingrédients mis par le club de Nasser Al-Khelaifi, il y a eu notamment une intervention de Leonardo dans le secret du vestiaire parisien. Même si le directeur sportif brésilien sortait d’une récente prise de tête avec les joueurs du PSG, suite à la fête d’anniversaire organisée deux jours après le match aller perdu 2-1 à Dortmund, il a tenu à faire savoir à Neymar et ses coéquipiers ce qu’il pensait du club allemand.

S’appuyant sur les événements du match à Dortmund, et de ce que les joueurs et les dirigeants adverses avaient dit, Leonardo a lancé une diatribe féroce et motivante. « Le grand blond (Haaland), il fait du yoga, le directeur sportif du Borussia Dortmund parle de l’argent du Qatar, les joueurs cherchent déjà contre qui ils vont jouer lors des quarts de finale. Pour eux, vous êtes faciles à battre, vous n’êtes pas des joueurs de haut niveau », a lancé le Brésilien affirme FootMercato. Un discours bref et virulent qui a fait mouche, comme on l’a constaté au moment de la célébration de la qualification pour les quarts de finale, les joueurs parisiens ayant visiblement des comptes à régler avec le Borussia Dortmund. Bien joué Leonardo.