PSG : Comment Antero Henrique s’est fait rouler par l’Ajax au mercato

Dans : PSG, Mercato.

Le marché des transferts est un univers où tous les coups sont permis pour atteindre ses objectifs, et Antero Henrique le sait bien.

Mais cela n’empêche pas le directeur sportif du Paris Saint-Germain de pouvoir encore être surpris. Et ce n’est forcément pas une bonne nouvelle pour le club de la capitale. En effet, la semaine dernière, Frenkie De Jong a annoncé son transfert en fin de saison au FC Barcelone, alors que tout semblait bouclé pour son arrivée à Paris. Le joueur avait dit oui aux propositions financières, et l’Ajax Amsterdam était d’accord sur le prix de vente. Oui mais voilà, comme le raconte France Football, le Portugais n’a pas vu venir le double discours du club néerlandais.

« En première ligne sur le dossier, Antero Henrique se sent floué et comprend s’être fait abuser. En réalité, le Barça a toujours eu la priorité sur ce dossier et l’Ajax Amsterdam, club formateur de De Jong, n’a jamais réellement souhaité vendre son joueur à Paris, fort des liens tissés avec le temps entre les deux clubs, qui ont très souvent fait affaire par le passé (Cruyff, Neeskens, Witschge, les De Boer, Cillessen…). Antero est d’autant plus furieux que les dirigeants néerlandais lui auraient longtemps caché qu’ils négociaient dans son dos avec les Catalans, et auraient nié l’existence de contacts lorsque le dirigeant parisien leur a demandé des éclaircissements. Au-delà du temps perdu, le PSG a surtout la désagréable impression de s’être fait berner », explique ainsi le journaliste Nabil Djellit, pour qui Antero Henrique a été la victime de l’axe Amsterdam-Barcelone sur ce coup fumant.