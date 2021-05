PSG : City lâche Messi, objectif Mbappé au mercato

Dans : PSG.

En fin de contrat cet été, Sergio Agüero va laisser un grand vide à Manchester City, qui cible Haaland, Mbappé ou encore Messi pour le remplacer.

Le meilleur buteur de l’histoire de Manchester City ne sera pas simple à remplacer dans le cœur des supporters mais également dans le dispositif tactique de Pep Guardiola. Certes, le technicien catalan utilise depuis quelques semaines un schéma sans véritable n°9, avec le plus souvent Kevin De Bruyne ou Phil Foden à la pointe de l’attaque. Mais avec un départ d'un joueur de l’envergure de Sergio Agüero, il ne fait aucun doute que Manchester City se lancera à l’assaut d’un véritable buteur cet été. Plusieurs noms ont été cochés par les dirigeants britanniques. Lionel Messi, également en fin de contrat au mois de juin, était la priorité absolue de Pep Guardiola. Mais ce dossier s’est compliqué, l’Argentin ayant fait d’une prolongation à Barcelone sa priorité.

C’est ainsi que selon les informations obtenues par TodoFichajes.com, Manchester City se tourne désormais vers Kylian Mbappé. L’attaquant du PSG, en fin de contrat en juin 2022, est accessible pour un club de la dimension de Manchester City. Financièrement, le champion d’Angleterre en titre est prêt à combler les exigences de l’international tricolore. Mais on le sait, Kylian Mbappé est très attentif au projet sportif qui lui est proposé et c’est précisément pour cela qu’il n’a pas encore prolongé en faveur de Paris. Pep Guardiola devra donc le convaincre de l’intérêt de rejoindre Manchester City plutôt que Liverpool, le Real Madrid ou plutôt que de prolonger au Paris SG. Du côté de la direction parisienne, il ne fait aucun doute qu’une vente de Kylian Mbappé à Manchester City à un an de la fin de son contrat serait le pire scénario possible au vu de la rivalité politique avec Abu Dhabi. Reste que si Mbappé refuse de prolonger, le PSG ne sera pas en mesure de faire la fine bouche…