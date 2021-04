PSG : City doit trembler devant Paris, Giuly le demande

Dans : PSG.

Pour Ludovic Giuly et Bixente Lizarazu, le PSG n'a pas à rougir face à Manchester City avant la double confrontation en Ligue des Champions.

En demi-finale pour la deuxième saison consécutive, le PSG se rapproche petit à petit de son rêve de remporter enfin la Ligue des Champions. Après avoir éliminé le Barça et le Bayern, deux cadors européens, c'est Manchester City qui se dresse sur la route des Parisiens. Si les exploits des tours précédents donnent envie aux Français de croire aux chances du PSG en C1, c'est également le cas de Ludovic Giuly, qui voit Paris favori face à City.

« Sur le papier, je pense que le PSG fait plus peur que City. Mais ils doivent rester concentrés, et aborder le match de la même manière qu'ils ont abordé le Bayern » a déclaré le consultant. Un avis partagé par Bixente Lizarazu, qui a affirmé sur le plateau de Téléfoot que le PSG n'avait rien à envier aux autres géants européens. « Face au Bayern, Paris a montré des valeurs qu'on ne voit pas souvent en Ligue 1. Des valeurs collectives, défensives : ils peuvent regarder les trois équipes restantes droit dans les yeux, sans aucun problème » a expliqué le champion du monde 98.

Neymar, l'élément clé

Souvent critiqué pour ses absences lors des moments importants, et d'ailleurs forfait lors de la double confrontation face au Barça, Neymar a cette fois répondu présent. Décisif à l'aller et excellent au retour malgré des soucis d'efficacité devant le but, le Brésilien a énormément plu à l'ancien joueur de l'AS Monaco. « Neymar a été très bon techniquement, physiquement, dans la vista. Il est en forme, et quand il est dans cette forme, il est différent des autres. C'est comme ça qu'on aime Neymar » a apprécié celui qui a porté le maillot parisien entre 2008 et 2011. Face à une équipe au style de jeu aussi offensif que Manchester City, Neymar et Kylian Mbappé auront probablement d'énormes cartes à jouer en contre attaque. Si les deux hommes retrouvent leur efficacité du match aller à l'Allianz Arena face au Bayern, le PSG pourra alors faire très mal à l'équipe de Pep Guardiola.