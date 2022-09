PSG : Christophe Galtier salement accusé, sa carrière est en jeu !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier a sérieusement mis en cause Christophe Galtier. L'entraineur du PSG jouerait sa carrière selon le dirigeant désormais à Parme.

Il ne se passe pas une journée sans qu’une nouvelle affaire éclate au Paris Saint-Germain. Cette fois-ci, un dossier est tombé sur Christophe Galtier, le nouvel entraineur du club de la capitale qui a réalisé un début de parcours plutôt convaincant pour le moment. Mais, invité de RMC, Julien Fournier a lâché de graves accusations, sans vouloir ensuite trop rentrer dans les détails. Celui qui était directeur du football de l’OGC Nice est revenu sur son entente avec son entraineur de l’époque. Et le moins que l’on puisse dire, est que les relations entre les deux hommes étaient plus que tendues.

Ce que Julien Fournier n’a pas nié dans un premier temps. Avant de lâcher une bombe qui risque de faire parler. « C'est vrai que c'est de notoriété publique que les rapports que je pouvais avoir avec Christophe étaient dès le début de la saison assez chaotiques. Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles on s'est disputés, parce que c'est vraiment le mot, Christophe n'entrera plus dans un vestiaire, ni en France ni en Europe », a assuré celui qui fut aussi dirigeant à l’OM par le passé, et est désormais directeur sportif de Parme en Italie.

Des accusations qui sortent du cadre du football

Une affirmation sérieuse qui a forcément posé question. Mais Julien Fournier n’a pas voulu en dire plus, assumant de vouloir faire de la « langue de bois » pour ne pas aller plus loin. Mais il en a tout de même suffisamment dit pour faire comprendre que le désaccord entre les deux hommes ne portait pas du tout sur le football. « Mais ce ne sont pas des affaires de foot qui nous ont opposés. Ce sont des choses bien plus graves de mon point de vue. C'était indirectement lié au football. Ce sont des choses qui me touchent au plus profond. On avait des positions très éloignées. On a donc fait la saison et on a été, lui et moi, les plus professionnels possibles pour limiter l'impact négatif que ça aurait pu avoir sur l'équipe. Puis il y a eu la séparation », a livré l’ancien directeur du football du club azuréen, qui a lâché pour finir une petite phrase assassine : « Ce sont des choses graves, selon moi, qui me touchent sincèrement et profondément ».

Si les deux hommes se détestent cordialement depuis leur collaboration, ces révélations suffisamment sérieuses même si imprécises pour le moment vont forcément faire réagir. Il sera difficile pour Christophe Galtier de garder ces propos sous silence bien longtemps, et le Paris SG voudra aussi certainement savoir si ces reproches en provenance de Nice et de son ancien collaborateur, sont à même de réellement l’écarter d’un vestiaire « en France et en Europe ». Il restera donc à savoir jusqu’où pourra aller cette attaque pour le moment verbale, et s’il s’agit simplement d’un règlement de comptes entre deux hommes qui ne peuvent pas se supporter, ou si les faits « graves » selon Fournier vont finir par éclater au grand jour.