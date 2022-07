PSG : Christophe Galtier arrive, il met une claque d'entrée !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Christophe Galtier va être intronisé nouvel entraineur du PSG dans les prochaines heures. Sa première décision de taille est révélée.

La passation de pouvoir est désormais imminente au Paris Saint-Germain, qui a trouvé un accord avec Mauricio Pochettino pour mettre un terme à son contrat. L’Argentin a même du faire des sacrifices financiers pour partir avec ses adjoints, preuve que Nasser Al-Khelaïfi en a probablement marre de passer pour celui qui surpaye tout en permanence. Quoi qu’il en soit, Christophe Galtier est déjà arrivée à Paris, lui qui a visité les installations d’entrainement du club de la capitale à Saint-Germain-en-Laye. Le Marseillais de 55 ans va s’engager pour deux ans et une troisième année en option. Il a également pu discuter avec Luis Campos, occupé à boucler le recrutement de Vitinha, qui a été officialisé tard ce jeudi soir.

Pas de suspense donc, « Galette » sera là à la reprise de l’entrainement ce lundi, même si le PSG sera privé de nombreux internationaux. Une reprise donc en douceur pour le technicien français, qui sait que l’officialisation de son arrivée va permettre d’activer le mercato. Avec Luis Campos, il a donc été question de la reprise, du planning de la saison, du recrutement, mais aussi du statut de certains joueurs. Ainsi, Le Parisien nous révèle que six joueurs ont obtenu le statut de cadre et la garantie d’être titulaires en raison de leur importance dans l’équipe et leurs prestations sportives. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Marquinhos, Marco Verratti, Leo Messi et Kylian Mbappé. Une liste qui, tout le monde l’aura remarqué, ne comprend pas Presnel Kimpembe et Neymar.

Neymar et Kimpembe, par ici la sortie ?

Deux joueurs qui pourraient donc faire les frais du changement d’entraineur, et surtout de la révolution opérée au Paris SG pendant cet été. En tout cas, si Neymar avait besoin d’un signal comme quoi la saison à venir allait être beaucoup moins drôle pour lui à Paris, il l’a désormais. S’il se murmure que Christophe Galtier doit préserver son image auprès du Brésilien et qu’il pense donc à le mettre au coeur du jeu dans un 3-5-2 qu’il aimerait mettre en place, se séparer de l’ancien barcelonais ne sera donc pas un crève-coeur pour le futur coach du PSG.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par P R E S N E L K I M P E M B E (@kimpembe3)

A l’heure où les grandes lignes de l’arrivée de Milan Skriniar sont posées, Presnel Kimpembe fait lui aussi partie des grands perdants possibles de cet été. Le défenseur central, apprécié des supporters pour son côté joueur du club, entretient aussi les critiques avec son irrégularité. Son statut est en tout cas en chute libre, comme c’est le cas de tous les joueurs qui ne sont pas considérés comme des cadres. Le renouveau pourrait donc être encore plus spectaculaire que prévu au PSG dans les prochaines semaines, à l’heure où la reprise devrait être synonyme de messages passés auprès des indésirables, avec la possible création d’un loft pour marquer encore plus la séparation.