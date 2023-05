PSG : Christophe Galtier absent de l’entrainement, les réactions fusent

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a fait une petite annonce concernant Christophe Galtier, qui ne sera pas au Camp des Loges en ce jeudi de l'Ascension.

Ce jeudi, la séance d’entrainement se fera sans Christophe Galtier au Paris SG. Un fait rare mais qui s’explique par des raisons médicales selon le club de la capitale, qui a communiqué très tôt à ce sujet pour faire savoir que la séance serait dirigée par ses adjoints Thierry Oleksiak et João Sacramento. L’entraineur en chef du Paris SG est donc absent et cela n’empêchera pas le leader de la Ligue 1 de préparer le match de ce week-end qui pourrait même lui offrir le titre de champion de France.

Pour raison médicale, Christophe Galtier ne dirigera pas la séance d’entraînement ce jeudi matin. Il sera de retour demain.

La séance du jour sera assurée par Thierry Oleksiak et João Sacramento. pic.twitter.com/Bjp4kD87Vj — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 18, 2023

Néanmoins, la compassion n’est pas de mise sur les réseaux sociaux après l’annonce de l’absence de l’ancien coach de Nice, Lille ou Saint-Etienne. « On ne lui souhaite pas de mal, mais s’il peut rester chez lui jusqu’à la fin de la saison », « Il peut ne plus diriger de séance d’entraînement tout court aussi ? », « S’il pouvait donner sa lettre de démission dès aujourd’hui pour raison médicale ça serait exceptionnel aussi », ont lancé quelques suiveurs du Paris SG qui ne se font guère d’illusions sur la fin de la saison et le départ à venir de leur entraîneur. Même s’il faudra pour cela que Nasser Al-Khelaïfi prenne la décision de le virer, sachant que Christophe Galtier a encore un an de contrat avec le PSG.