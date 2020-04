PSG : Choupo-Moting sort les rames pour trouver un job

Dans : PSG.

Avec cinq petits buts inscrits en 17 apparitions toutes compétitions confondues, Eric-Maxim Choupo-Moting n’a pas vraiment marqué les esprits cette saison au PSG.

Recruté libre de tout contrat en août 2018 par Thomas Tuchel, l’international camerounais restera une véritable énigme pour les supporters du Paris Saint-Germain. Davantage considéré comme une mascotte que comme une solution viable pour l’attaque parisienne, l’ancien avant-centre de Stoke City, en fin de contrat, va quitter le PSG à l’issue de la saison. Et alors qu’il n’a que 31 ans, le natif d’Hambourg en Allemagne s’active d’ores et déjà pour trouver un point de chute. Mais selon les informations du média la Lazio Siamo Noi, ce n’est pas gagné…

Ces dernières semaines, l’agence Rogon qui gère les intérêts d’Eric-Maxim Choupo-Moting a proposé les services du capitaine de la sélection camerounaise a de nombreuses formations italiennes, dont la Lazio Rome. On le sait, le club italien souhaite recruter un avant-centre afin d’épauler Ciro Immobile en Ligue des Champions la saison prochaine. Mais sans surprise, la Lazio Rome n’a pas donné suite aux avances du clan Choupo-Moting puisque Simone Inzaghi souhaite recruter un avant-centre d’un tout autre niveau au mercato. A titre de comparaison, ce sont plutôt des joueurs du calibre d’Olivier Giroud ou de Memphis Depay qui donnent envie à la Lazio dans l’optique du prochain mercato. Choupo-Moting peut donc se rhabiller, lui qui ne souhaite évidemment pas mettre un terme à sa carrière l’été prochain. Pour cela, il faudra sans doute que l’attaquant parisien revoit ses prétentions à la baisse, lui qui perçoit actuellement 3,5 ME par an en France, soit près de 300.000 euros mensuels. Cela fait cher la mascotte…