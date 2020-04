OL : Depay fait poiroter Aulas… et enflamme l’Italie

Dans : OL.

En fin de contrat avec l’OL en juin 2021, Memphis Depay n’a pas encore rendu de réponse à Jean-Michel Aulas.

Le dossier Memphis Depay risque de rapidement devenir le dossier le plus urgent sur le bureau de Jean-Michel Aulas à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, le président rhodanien se montrait confiant au sujet d’une prolongation de sa star néerlandaise en décembre dernier. Mais depuis, le dossier n’a pas du tout avancé puisque selon les informations du journal L’Equipe, Memphis Depay n’a « pas répondu » à la proposition de Jean-Michel Aulas. Conscient qu’il est à un tournant de sa carrière, le Néerlandais souhaite prendre le temps d’écouter toutes les offres avant de répondre favorablement ou pas à l’OL.

La Lazio et Milan sur les rangs

Et à en croire les informations de Tutto Mercato Web, c’est en provenance de l’Italie que Memphis Depay devrait recevoir le plus d’appels dans les prochaines semaines. Comme évoqué à de nombreuses reprises, la Lazio Rome est très intéressée par le profil de l’ancien attaquant de Manchester United. Mais l’équipe de Simone Inzaghi n’est pas seule dans ce dossier puisque très récemment, le Milan AC a également pris des renseignements auprès de l’entourage du joueur, rapporte le média transalpin. Ces derniers jours, la presse italienne ne cesse de répéter que c’est un chèque de 50 ME minimum que Jean-Michel Aulas réclame pour céder son joueur, malgré sa blessure et sa situation contractuelle.

En attendant de voir l’évolution de la situation sur le marché des transferts, Memphis Depay continue de soigner son genou. Et l’interruption des compétitions en raison de la crise du coronavirus pourrait bien lui profiter. Effectivement, son retour sur les terrains est estimé à mi-juin, comme pour l’autre grand blessé de l’OL, Jeff Reine-Adelaïde. Cela signifie qu’en cas de reprise de la Ligue 1 dans le courant du mois de mai ou du moi de juin, Memphis Depay pourrait être disponible pour les derniers matchs de championnat, voire de Coupe de la Ligue et de Ligue des Champions avec l’OL. Une bonne nouvelle pour Rudi Garcia quand on se souvient de l’importance du capitaine rhodanien avant sa blessure face à Rennes le 15 décembre dernier au Groupama Stadium…