PSG : Choupo-Moting dégoûté, Paris ne fait aucun effort

En quête d’une doublure à Mauro Icardi, le PSG était en négociations avec Eric-Maxim Choupo-Moting afin de prolonger le contrat de l’international camerounais.

Héros du Paris Saint-Germain face à l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, l’ex-buteur de Stoke City semblait assez proche d’un come-back à Paris, où il est adoré par les joueurs et par les supporters. Mais à en croire les informations obtenues par RMC, Eric-Maxim Choupo-Moting ne disputera finalement pas la saison 2020-2021 sous les couleurs du Paris SG. En effet, la radio dévoile que les deux parties n’ont pas trouvé d’accord sur la durée du nouveau contrat de « Choupo », lequel exigeait un contrat de deux ans quand le Paris Saint-Germain ne lui a jamais proposé plus d’une année supplémentaire.

Selon le journaliste Loïc Tanzi, Eric-Maxim Choupo-Moting va donc privilégier « un autre projet » avec un contrat plus long à la clé, une priorité pour lui du haut de ses 31 ans et alors qu’il sort d’un Final 8 de la Ligue des Champions remarqué avec son but victorieux face à l’Atalanta Bergame. Il sera désormais intéressant de voir si des clubs de top niveau européen se positionneront sur Choupo-Moting, lequel a récemment été associé à une rumeur italienne assez farfelue qui dévoilait lundi soir un supposé intérêt de la Juventus Turin. Ces derniers jours, l’ex-attaquant du Paris SG a également déclaré qu’il ne pouvait rien dire au sujet de son avenir mais que ses « agents étaient en train de travailler » afin de lui trouver un nouveau challenge ambitieux. Du côté du Paris Saint-Germain, Leonardo va donc devoir travailler d’arrache pied afin de trouver une doublure à Mauro Icardi à moindre prix dans un contexte financier extrêmement délicat…