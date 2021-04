PSG : Choupo-Moting à la tête de la meilleure équipe du monde

Dans : PSG.

En l'absence de Robert Lewandowski, le Bayern Munich pourrait donner les clés de son attaque à Eric Maxim Choupo-Moting lors de la double confrontation contre le Paris Saint-Germain en quarts de finale de la Ligue des Champions.

Dans six jours, la musique de la Ligue des Champions retentira à nouveau pour le club de la capitale française. Après avoir atteint la finale l'an dernier, le PSG a cette fois-ci l'objectif d'aller au bout, pour accomplir le rêve ultime des investisseurs qataris. Mais pour cela, l'équipe de Mauricio Pochettino aura fort à faire. Puisque dès mercredi prochain, c'est le Bayern qui va se dresser devant Paris. Un mur insurmontable ou pas, puisque pour cette double confrontation contre le champion d'Europe en titre, Munich sera privé de Robert Lewandowski, blessé à un genou. À la pointe de son attaque, le Bayern devrait donc aligner... Eric Maxim Choupo-Moting, une vieille connaissance du PSG. Après avoir porté le maillot du PSG pendant deux saisons jusqu'à l'été dernier, l'international camerounais va donc recroiser le chemin de ses anciens coéquipiers. Un véritable bonheur pour lui.

« J'ai vraiment hâte de revoir les garçons »

« J'ai vraiment hâte de revoir les garçons. Toute l'histoire est maintenant curieusement bouclée, car les retrouvailles arrivent si vite. À l'époque, lors de la finale 2020, c'était un match entre les deux meilleures équipes d'Europe. Le Bayern méritait de gagner, car il avait marqué un but de plus. Pour moi, personnellement, notre parcours vers la finale a été tout simplement génial, d'autant plus que mon but contre Bergame nous a amenés à Lisbonne en demi-finale. Gagner le titre est le grand objectif de nous tous ici, vous pouvez le voir tous les jours dans ce club. Nous avons de très bonnes chances, mais je pense qu'il est plus difficile de défendre son titre en Ligue des Champions que de la gagner. Parce que tout le monde poursuit le FC Bayern en ce moment. Nous sommes actuellement considérés comme la meilleure équipe du monde, ce qui signifie : nous sommes l'équipe que tout le monde veut battre », a lâché, sur le site du Bayern, Choupo-Moting, qui pourrait rejoindre la liste des anciens joueurs parisiens qui ont crucifié le PSG en C1, comme Kingsley Coman ou Demba Ba...