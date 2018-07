PSG : Chelsea vise un goal du PSG au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

En fin de contrat à l’issue de la saison prochaine, Thibaut Courtois n’a toujours pas prolongé son engagement avec Chelsea.

Et plus les jours passent, plus l’international belge semble proche d’un départ. Son nom est régulièrement associé au Real Madrid, qui recherche un nouveau titulaire malgré la bonne saison de Keylor Navas, notamment en Ligue des Champions. Pour remplacer l’ex-gardien de l’Atlético Madrid, Chelsea verrait d’un bon œil le recrutement de Jan Oblak, selon le Daily Star. Mais cette piste est « quasiment impossible » à concrétiser selon le média britannique.

Ainsi, le plan B des Blues serait un gardien du Paris Saint-Germain. Et à la surprise générale, c’est Kevin Trapp qui figurerait dans les petits papiers de Maurizio Sarri. Ce dernier apprécierait notamment l’excellent jeu au pied de l’international allemand, lequel s’apprête à vivre une saison difficile dans la capitale française, derrière Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. Autant dire que malgré son imposant salaire au PSG, Kevin Trapp ne sera certainement pas contre un départ à Chelsea. Et cela constituerait l’une des plus grosses surprises de ce mercato estival…