PSG ‍: Chelsea va encore faire pleurer Luis Enrique

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve d'offrir Fermin Lopez à Luis Enrique cet été, mais le transfert prend du retard. Et Chelsea commence à avancer sur le dossier, avec une première offre en instance.

Il y aura forcément plusieurs recrues au PSG cet été. Mais il n’y a réellement qu’un seul joueur qui fait rêver Luis Enrique : Fermin Lopez. Le milieu de terrain de 22 ans n’arrive pas à s’imposer totalement sous les ordres d’Hansi Flick, et voir le PSG lui tourner autour avec l’assurance d’être très bien considéré par son entraîneur espagnol a de quoi le faire saliver. Le FC Barcelone a besoin de réaliser plusieurs grosses ventes pour pouvoir recruter à sa guise, et malgré le fait que ce soit un jeune du club, la formation catalane n’est pas opposée à l’idée de s’en séparer. Les regards se tournent donc vers le PSG, mais pas seulement.

Chelsea plus rapide que le PSG ?

Selon Sport, Chelsea est arrivé subitement dans la danse. Enzo Maresca estime que Fermin Lopez peut donner une touche technique à son milieu de terrain et sa capacité à se projeter vers l’avant et être décisif en font un atout de choix pour les Blues. Résultat, une offre de 50 millions d’euros est en préparation, et le club londonien n’a pas attendu de toucher plus de 100 millions d’euros à la Coupe du monde des clubs pour dépenser gros sur des joueurs ciblés.

CHAMPIONS OF THE WORLD. pic.twitter.com/wWUEoi25Ov — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 13, 2025

Le PSG est prévenu, sa position d’attente dans ce dossier ne pourra pas durer bien longtemps, sous peine de constater les dégâts et d’agacer un Luis Enrique qui ne se montre pas forcément très gourmand au mercato, mais souhaite que tout soit fait pour signer Fermin Lopez, un joueur qu’il apprécie grandement. La presse catalane affirme de son côté que le milieu de terrain de la Roja se verrait bien rester au Barça, mais ne dira pas non à un nouveau défi si les blaugranas trouvent un accord. PSG ou Chelsea, il n’affiche pas de préférence et rejoindre certainement le club le plus désireux de le faire venir.