PSG-Chelsea ‍: Nuno Mendes se fait incendier

Un joueur du PSG porte en grande partie sur lui le marasme défensif de ce dimanche soir, c'est Nuno Mendes qui s'est fait transpercer par Cole Palmer bien trop souvent.

Le PSG n’a pas répondu présent face à Chelsea ce dimanche soir, et s’est logiquement incliné sur le score de 3-0. Les Blues étaient en feu, et ont beaucoup gêné les joueurs de Luis Enrique dans la construction. Mais au niveau du repli défensif, cela a été catastrophique. Les premiers buts sont tous venus du côté de Nuno Mendes, qui a été totalement absent des actions défensives et a laissé Cole Palmer se régaler à deux reprises. La sanction est inévitable après cette performance décevante du Portugais. Le Parisien lui a accordé la note de 3/10, la pire de l’équipe en compagnie de son coéquipier en défense Lucas Beraldo.

Nuno Mendes has been shutting down nearly everyone that has gone against him this season, including Lamine Yamal, Salah and Saka.



Until he met Cole Palmer 🥶🥶🥶 pic.twitter.com/EbFEncfCWW