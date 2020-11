PSG : Changer le nom du Paris SG, ce scandale est évité

Dans : PSG.

Club en développement à beaucoup de niveaux depuis son rachat par QSI, le Paris Saint-Germain a énormément évolué au niveau sportif, commercial, mais aussi en ce qui concerne les infrastructures.

Le Camp des Loges a d’abord été modernisé, mais cela n'avait pas convaincu les joueurs, et notamment un Zlatan Ibrahimovic pour le Paris SG se devait de faire mieux à ce niveau. Les propriétaires ont décidé depuis quelques années de passer à la vitesse supérieure. Une nouvelle location a été trouvée du côté de Poissy afin de faire construire le futur « Campus PSG », qui servira de centre de formation et de centre d’entrainement pour les professionnels. Du coup, le fameux Camp des Loges de Saint-Germain-en-Laye sera mis au second plan, et ne servira plus que pour l’équipe féminine. Dans quasiment deux ans, les pros du PSG déménageront vers Poissy, mais le changement n’ira pas jusqu’à toucher le nom du club de la capitale. C’est ce qu’a fait savoir Karl Olive, ancien journaliste de Canal+ et grand fan du PSG, qui est désormais maire de Poissy.

« Le PSG ne changera pas de nom. J'ai bien compris depuis le départ que le Paris Saint-Germain sur notre territoire à Poissy était une marque exceptionnelle et je suis ravi que l'agrément reste à Saint-Germain-en-Laye, qui sont des amis », a confié Karl Olive au micro de RTL. Ce déménagement prévu fin 2022 coupera le cordon entre l’équipe professionnelle et la ville de Saint-Germain-en-Laye, mais le nom du club francilien, qui est désormais devenu une vraie marque à l’internationale, ne changera pas pour autant.