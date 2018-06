PSG : Cette vente à 15 ME qui va faire un bien fou à Paris au mercato

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Peu satisfait par la saison des latéraux, Thomas Tuchel a certainement misé sur du changement dans ce secteur de jeu.

Un premier pas en ce sens se rapproche avec la vente de Yuri Berchiche. Convaincu à la base qu'il allait rester à Paris, l’arrière gauche commence à se faire une raison, et ce même si la vente de son concurrent Layvin Kurzawa est également à l’étude. Mais l’Espagnol, qui a pourtant fini la saison comme titulaire avec donc un temps de jeu non négligeable, semble avoir compris le message de sa direction, et se montre favorable à un retour en Liga. L’ancien de la Real Sociedad devrait ainsi atterrir chez le voisin de Bilbao annonce Marca, pour qui un accord est proche à hauteur de 15 ME.

Le PSG aimerait se rapprocher de la barre des 20 ME, mais après Edouard et Pastore, cette troisième vente pourrait suffire au club de la capitale afin d’éviter les remontrances de l’UEFA avec cet encaissement total de 45 ME. Une vente un peu forcée mais qui permettrait à Paris de conserver un peu plus longtemps Gonçalo Guedes, qui fait l’objet de négociations difficiles à boucler rapidement avec le FC Valence. Ce départ signifierait tout de même un échec pour l’un des paris surprenants d’Unai Emery au mercato l’été dernier, puisque le PSG avait tout de même déboursé une somme de 15 ME pour le faire venir.