PSG : Cette proposition au mercato, Cavani ne s’y attendait pas

Bientôt en fin de contrat au Paris Saint-Germain, Edinson Cavani ne manquera pas de solutions pour son avenir. Son compatriote Diego Forlan l’envoie même vers une destination totalement inattendue.

Cette fois, le Paris Saint-Germain ne pourra plus retenir Edinson Cavani. L’attaquant de 33 ans arrive à la fin de son contrat, et le club francilien n’a toujours pas l’intention de le prolonger. Même si l’on ignore quand la saison se terminera, et si son bail sera renouvelé le temps de terminer l’exercice interrompu, l’Uruguayen prépare forcément son avenir loin de la capitale française. On peut notamment imaginer que l’Atlético Madrid, proche d’obtenir sa signature en janvier dernier, reviendra à la charge pour le prochain mercato. En tant qu’ancien joueur des Colchoneros, Diego Forlan aurait pu valider cette piste. Mais non, le compatriote de Cavani lui propose plutôt le championnat argentin.

« Je vois bien Edinson Cavani jouer à Boca Juniors, a imaginé l’ancien attaquant dans l’émission Come te vaa, Benedetto. Il fait partie de l'élite des footballeurs. Mais ce sera difficile pour des raisons économiques car il est à son zénith. Du point de vue professionnel, ce serait un beau et très grand défi. Boca et River Plate sont de grandes équipes d'Amérique qui se battent pour les titres nationaux et internationaux. Ils ont une grande visibilité. Ils payent bien à l'échelle régionale. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'il gagne en Europe. » Le challenge pourrait effectivement correspondre à l’état d’esprit du Matador. Mais a priori, Cavani semble attiré par une dernière aventure au très haut niveau.