PSG : Cette piste bluffante à la sauce Tuchel au milieu

Dans : PSG, Mercato, Bundesliga.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait tout de même surpris tout le monde en allant fouiller à Schalke 04 pour faire venir un jeune défenseur à un tarif tout de même copieux.

L’opération à 37 ME a néanmoins démontré que le PSG avait un réseau bien connecté en Allemagne, puisque Thilo Kehrer prend la mesure de son rôle et son intégration est de plus en plus convaincante. Fort de cette expérience, le champion de France regarde à nouveau du côté de la Ruhr pour cet hiver. En effet, Paris United révèle que les dirigeants parisiens s’activent dans le dossier Omar Mascarell.

Un nom pas forcément connu en Europe pour cet ancien grand espoir du Real Madrid. Le milieu de terrain né à Tenerife était arrivé à 17 ans au sein de la Maison Blanche, avec qui il n’aura finalement joué qu’un match de Liga. Prêté ensuite, il s’est fait sa place à Francfort avant de rejoindre Schalke 04 l’été dernier, pour un transfert de 10 ME. Mais son aventure dans l’ancien club de Kehrer ne se passe pas bien, avec une très faible utilisation. D’où l’intérêt du PSG qui rêve de tenter de relancer Omar Mascarell, qui sera disponible à un prix abordable et a certainement tapé dans l’œil de Thomas Tuchel lors de son passage intéressant avec Francfort, même si le profil a de quoi étonner si le Paris SG veut vraiment se renforcer à ce poste pour aller plus loin en Ligue des Champions.