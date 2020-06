PSG : Cette offre de Dortmund qui a fait hurler Leonardo

Dans : PSG.

En raison de la configuration inédite de la fin de saison, le PSG est obligé de négocier avec plusieurs joueurs en fin de contrat.

Et cela ne se passe pas très bien puisqu’après Edinson Cavani, c’est Thomas Meunier qui a fait savoir qu’il privilégiait sa carrière personnelle et son futur contrat, et zappait donc la possibilité de disputer les quarts de finale de la Ligue des Champions avec le Paris SG. Une décision difficile à digérer pour le club de la capitale qui ne peut toutefois pas forcer son défenseur titulaire à droite à prolonger. Le Belge craignait de se priver d’une arrivée en règle à Dortmund s’il continuait à Paris, sans compter le risque de blessure. C’est pourquoi il va annoncer prochainement sa signature au Borussia, même s’il avait encore une petite chance de disputer la suite de la C1 avec le PSG.

En effet, Bruno Salomon, journaliste pour France Bleu spécialisé sur le Paris Saint-Germain, a révélé que le club allemand avait soumis à son tombeur en Ligue des Champions l’idée d’un prêt payant pour deux mois afin de permettre à Thomas Tuchel de récupérer son arrière droit. Le procédé était particulier en raison de la situation, mais Leonardo a refusé l’idée de payer Dortmund pour récupérer Thomas Meunier, que le PSG a déjà rémunéré pendant pendant toute l’interruption du football, alors qu’il s’en voit priver maintenant que les matchs couperets vont approcher. Un peu difficile à digérer certainement pour le DS du Paris SG. C’en est donc fini définitivement pour le Diable Rouge à Paris, avec un gros problème en vue pour l’entraineur du club de la capitale, qui n’a pas encore vraiment trouvé le joueur capable de lui donner satisfaction à ce poste derrière Thomas Meunier.