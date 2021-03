PSG : Cette dernière place qui peut coûter le titre à Paris

Dans : PSG.

Gros choc ce dimanche soir avec la rencontre entre l’OL et le PSG, au Groupama Stadium.

Les deux équipes sont à égalité à la deuxième place de Ligue 1, et l’éventuel vaincu va le payer directement dans la course au titre. Avant ce duel, les Lyonnais et leur président Jean-Michel Aulas y croient à fond. Et ils ont bien raison comme le fait remarquer Le Parisien ce dimanche. En effet, le PSG n’arrive pas du tout à s’imposer face aux autres candidats au titre, et se retrouve même dernier du mini-championnat incluant Lille, l’OL et Monaco. En quatre matchs de confrontation directe, le Paris SG ne possède qu’un point, avec son nul contre Lille. Les deux défaites face à l’ASM font tache, tout comme celle concédée à domicile devant l’OL. Le club de la capitale doit encore affronter Lyon ce dimanche, et Lille le 3 avril prochain. Il n’y a plus de temps à perdre, et pour réveiller les Parisiens, Luis Fernandez a donc décidé de muscler son discours.

« C’est lors de ces rendez-vous que tu marques ton territoire. Les joueurs doivent se dire qu’ils sont là pour gagner le championnat. S’ils n’en ont pas conscience, ils vont au-devant d’une énorme déception en L 1 », a prévenu l’ancien coach du PSG, désormais consultant pour BeIN Sports, dans les colonnes du Parisien. Autant dire que Mauricio Pochettino, qui était déjà aux commandes lors des défaites face à Lorient et Monaco, n’a clairement pas envie de s’offrir une crise dans le championnat national au moment de préparer la double confrontation face au Bayern Munich. Surtout que dans le même temps, le LOSC se voit offrir une occasion en or de prendre le large, avec la réception de Nîmes prévue ce dimanche en fin d’après-midi. Ce week-end pourrait clairement représenter un premier pas décisif dans la lutte pour le titre, et le PSG va devoir en prendre conscience.