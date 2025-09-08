Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain a plutôt bien réussi son début de saison, le club de la capitale française a perdu gros durant la trêve internationale avec les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué. La faute à un calendrier trop chargé ?

Depuis que Luis Enrique a signé au PSG en 2023, le club de la capitale française a pratiquement joué tous les matchs possibles. Avec 122 rencontres en deux ans, entre la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Coupe du monde des clubs, Paris a joué sur tous les tableaux. Si les joueurs ont parfaitement répondu présents au cours des derniers mois, avec notamment le sacre européen en mai dernier, les éléments importants de Luis Enrique commencent à tirer la langue. Malgré une reprise tardive cet été, le coach espagnol a quand même utilisé des joueurs clés comme Ousmane Dembélé en ce début de saison, avec une certaine réussite sachant que Paris a gagné tous ses matchs.

Dembélé et Doué blessés, Paris attaque la FFF

Sauf qu’à force de tirer sur la corde, elle lâche, ce qui a été le cas durant cette trêve internationale. Puisque sous le maillot de l’équipe de France la semaine dernière, Ousmane Dembélé et Désiré Doué se sont blessés de manière plus ou moins grave. Alors que le potentiel Ballon d’Or 2025 sera absent six à huit semaines à cause d’une blessure à la cuisse droite, Doué en aura pour environ un mois. Mais si Paris n’a pas hésité à critiquer de manière publique la gestion de Didier Deschamps avec ses joueurs blessés, la direction du PSG n’a rien dit sur la Coupe du Monde des clubs de la FIFA que Paris a terminé en plein milieu de l’été alors que les joueurs des autres grands clubs étaient en vacances depuis des semaines…

La Coupe du monde des clubs, le début des problèmes du PSG ?

Moi ce qui me fait tiquer c’est que je n’ai jamais entendu NAK ou n’importe qui de chez QSI s’insurger contre la surcharge du calendrier ou la stupide CDM des clubs.

Un deux poids, deux mesures que David Gluzman ne comprend pas trop. « Moi ce qui me fait tiquer c’est que je n’ai jamais entendu NAK ou n’importe qui de chez QSI s’insurger contre la surcharge du calendrier ou la stupide CDM des clubs. Chacun défend son bifteck : QSI développe sa marque aux US et Deschamps pense équipe de France avant tout », a lancé le chroniqueur de l’After Foot, qui estime que tous les soucis des joueurs du PSG viennent du manque de repos estival dû à la CDM des clubs. Mais sachant que Paris a encaissé un gros chèque pour disputer cette nouvelle compétition aux USA en plein milieu de l’été, Nasser Al-Khelaïfi ne peut pas s’en prendre à la FIFA et préfère tomber sur la FFF, qui a sollicité Dembélé et Doué pour la fois de trop.