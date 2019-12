PSG : Neymar et le Barça, un accord vicieux déjà trouvé ?

Dans : PSG.

Après avoir annoncé que le FC Barcelone voulait faire signer Neymar en 2020, la presse espagnole affirme que les deux camps auraient déjà scellé un accord tordu pour solder les affaires du passé.

Neymar va revenir au Barça trois ans après avoir quitté la Catalogne pour rejoindre le Paris Saint-Germain contre un chèque de 222ME, Noël ou pas le Mundo Deportivo persiste et signe. Et pour donner du poids à sa thèse, le journale sportif proche du club de Lionel Messi affirme que le clan Neymar et Josep Maria Bartomeu auraient même déjà trouvé un terrain d’entente pour régler le fameux contentieux financier qui oppose devant les tribunaux le joueur brésilien et ses anciens dirigeants. Car la star du PSG réclame toujours au FC Barcelone les 40ME de sa clause de renouvellement et l’affaire suit son cours.

40ME pour Neymar, Barcelone dit banco

Afin de faire revenir Neymar, et de financer tout cela, les dirigeants du Barça auraient trouvé un accord avec le père du joueur et ses avocats. A savoir qu’en échange de la fin des hostilités judiciaires sur cette prime de 40ME, le joueur toucherait cette fameuse somme, mais cela serait déduit de ses salaires futurs, lesquels seraient fixés au tarif prévu dans ce fameux accord de renouvellement, soit avec une très nette hausse en faveur du joueur de la Selaçao. Un deal gagnant-gagnant et qui permet aux deux clans de pouvoir revendiquer la victoire, et qui arrange financièrement le FC Barcelone.