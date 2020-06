PSG : Cet indice marketing bizarre sur la prolongation de Thiago Silva

Dans : PSG.

De retour à l’entraînement ce lundi matin, Thiago Silva fait partie des joueurs sur lesquels le PSG compte pour la fin de la saison si particulière.

Malgré son statut de joueur en fin de contrat dans une semaine, le défenseur central entend bien aller chercher des titres, et pourquoi pas une grosse performance en Ligue des Champions. Comme Sergio Rico et Layvin Kurzawa, il était donc présent au Camp des Loges ce lundi matin pour se voir expliquer le protocole de reprise, et faire les tests médicaux. Mais pour le moment, aucun accord officiel n’a été trouvé pour cette fameuse prolongation, et les fins observateurs se demandent même s’il n’y a pas anguille sous roche. Contrairement à ce qu’il se passe pour Edinson Cavani, qui a indiqué au PSG qu’il ne resterait pas une seconde de plus et n’était pas présent à la reprise, Thiago Silva entend bien prolonger.

Mais dans le même temps, il cherche aussi son futur club, et est annoncé un peu dans toute l’Europe, de l’Angleterre à la Série A principalement. Et ce lundi, son nom a disparu des joueurs que l’on peut choisir pour un flocage officiel sur la boutique du PSG. En résumé, ce retrait empêche la commande d’un maillot personnalisé Thiago Silva automatiquement, et indique surtout que le Paris SG a fait une action pour changer cela. Une bizarrerie puisque le maillot de Thomas Meunier est toujours commandable, mais pas celui d’Edinson Cavani par exemple, qui a été également retiré. Des petits indices qui ont le don de faire cogiter les supporters, même si les choses semblent plutôt bien ficelées en ce qui concerne la prolongation de contrat de Thiago Silva pour les deux prochains mois.