PSG : Cet appel de Verratti, personne ne l’avait vu venir

Actuellement en sélection, l’international italien Marco Verratti s’est exprimé sur la situation sanitaire dans le monde. L’occasion pour le milieu du Paris Saint-Germain de lancer un appel pour le moins étonnant de sa part.

Connu pour ses soirées agitées dans la capitale française, Marco Verratti s’est sûrement assagi depuis quelques mois. Il faut dire que le milieu du Paris Saint-Germain n’a pas le choix en cette période de crise sanitaire, durant laquelle ses adresses favorites doivent fermer leurs portes. Du coup, l’Italien, inquiet de la situation dans le monde, a lancé un appel assez inattendu. L’ancien joueur de Pescara a incité « les plus jeunes » à « moins sortir » et à « éviter les soirées ».

« C'est une période compliquée pour tout le monde, pour nous les joueurs mais aussi pour n'importe qui dans le monde, a confié l’international italien en conférence de presse. On a de la chance, on est souvent testés et on sait rapidement quand il y a un problème. C'est une période difficile mais il faut aller de l'avant, il faut donner un sourire aux gens qui ne peuvent pas venir au stade. Je suis évidemment inquiet, comme tout le monde en ce moment. Les contaminations continuent d'augmenter, surtout en France, il faut faire attention. J'espère que dans les prochaines semaines la situation va s'améliorer. On doit tous être responsables et se comporter de la meilleure manière. » Si Marco Verratti le dit…