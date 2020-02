PSG : Celui qui plombe Paris en Ligue des Champions, c’est Verratti

Dans : PSG.

Impossible de compter sur Marco Verratti en Ligue des Champions. C’est la conclusion très cash d’un ancien du PSG sur le milieu italien.

Sans même parler de la faculté de Marco Verratti à se blesser ou se faire suspendre pour les matchs importants de la saison, son rendement sportif laisse totalement perplexe Edouard Cissé. L’ancienne sentinelle du PSG et de l’AS Monaco notamment, ne croit pas que le duo de l’Italien avec Idrissa Gueye peut permettre au PSG de briller en Ligue des Champions. Physiquement, l’ancien de Pescara souffre trop dans une équipe tournée vers l’offensive, et qui a besoin de poids pour aider une défense qui ne peut pas réellement compter sur Neymar, Mbappé ou Di Maria pour remplir sa mission.



« En Ligue des Champions, il faut avoir d’autres milieux que Gueye et Verratti qui ne protègent pas suffisamment la défense. Avec deux colosses devant eux, les défenseurs sont bien abrités. Contre une équipe qui met de l’impact, le. milieu parisien est dépassé. La préférences des attaquants du PSG n’est pas de défendre. Alors on leur demande de se replacer plutôt que de défendre », a souligné le consultant de TF1 dans les colonnes du Parisien. Une analyse qui remet en cause l’importance de Marco Verratti au PSG, lui qui est indiscutablement titulaire malgré les échecs répétés du Paris SG en Ligue des Champions dès que le niveau s’élève.