PSG : Verratti et Herrera, un casse-tête XXL pour Tuchel

Dans : PSG.

Dans un peu moins de deux semaines, le Paris Saint-Germain accueillera le Borussia Dortmund au Parc des Princes dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Lors de ce match retour, le club de la capitale devra réaliser un sans-faute pour espérer retrouver les quarts pour la première fois depuis quatre ans. Mais pour cela, Thomas Tuchel devra une nouvelle fois bricoler au milieu de terrain. Comme la saison dernière face à Manchester United, le PSG se retrouve démuni. D’abord parce que le titulaire Marco Verratti sera suspendu. Mais aussi parce qu’Ander Herrera sera encore une fois à l’infirmerie, au moment même où Marquinhos va devoir redescendre en charnière centrale en l'absence de Thiago Silva. Autant dire que le milieu du PSG ne sera pas parfait, alors qu’un match de Ligue des Champions se joue souvent dans ce secteur de jeu. Selon Le Parisien, c’est en tout cas le duo Gueye - Paredes qui tient la corde en vue du match retour face au BvB.

« Si le coach parisien décide de maintenir son 4-4-2, la solution naturelle serait d'associer Leandro Paredes à Idrissa Gueye, extrêmement décevant à l'aller au Signal Iduna Park. L'Argentin, qui n'avait pas fait le déplacement dans la Ruhr, ne joue pas dans le même registre que Verratti et ne partage pas son aisance technique. Mais il possède une qualité de passe et un vice défensif qui a peut-être manqué à Paris à l'aller », explique le journal francilien. De toute façon, Tuchel n’aura pas d’autre choix, car devant la charnière Marquinhos - Kimpembe, l'entraîneur allemand ne prendra pas le risque de mettre Tanguy Kouassi ou Julian Draxler, surtout dans le match le plus important de la saison...