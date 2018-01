PSG : Ce transfert qui ferait totalement craquer Marquinhos

Dans : PSG, Mercato.

Interrogé sur le probable départ hivernal de Lucas Moura au Paris Saint-Germain, Marquinhos n'a pas pu s’empêcher de pleurer...

Lucas et Marquinhos sont arrivés à Paris la même année, en 2013. Mais après six premiers mois au PSG, suite à son transfert en janvier, c'est l'attaquant brésilien qui a pris le défenseur sous son aile, vu que ce dernier n'est arrivé qu'en juillet en provenance de la Roma. Et depuis plus de quatre ans, les deux compatriotes entretiennent une grande amitié, sur et surtout en dehors du terrain. Ce qui s'est confirmé dans une interview pour le Canal Football Club, au cours de laquelle Marquinhos a craqué sans pouvoir retenir ses larmes, quand le possible départ de son ami cet hiver a été évoqué.

« C'est triste quand on voit un ami comme ça... C'est un ami qui m'a fait beaucoup de bien ici à Paris depuis mon arrivée. Je ne voudrais pas être dans sa situation parce qu'un joueur a besoin de jouer, d'être sur le terrain pour être content et je pense qu'il va faire ses choix et on sera avec lui. C'est pour ça que je suis comme ça en pleurs, de l'imaginer partir. Je souhaite qu'il soit heureux. Je ne veux pas penser à mon côté égoïste de le vouloir ici avec nous au quotidien. Je souhaite qu'il soit heureux, un ami doit souhaiter ça et je lui souhaite. C'est un ami que je vais garder pour la vie. Même de loin on lui souhaitera le meilleur », a lancé, les yeux rougis et en larmes, Marqui, qui s'apprête donc à vivre un terrible moment avant la fin du mois de janvier puisque Lucas devrait quitter le PSG au mercato, vu qu'il ne fait plus partie des plans d'Unai Emery pour la deuxième partie de saison...