PSG : Ce titre pour Kylian Mbappé est-il injustifié ?

Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder l'ont visiblement bien pris, mais c'est l’attaquant du PSG qui a été désigné meilleur buteur de Ligue 1, alors qu’il a marqué le même nombre de buts (18) que celui de l’AS Monaco.

Mais le champion du monde a, selon les critères de la Ligue, devancé son compatriote en raison du plus petit nombre de matchs disputés, et du plus petit nombre de pénaltys marqués. Même si Kylian Mbappé a proposé de partager le trophée avec l’ancien du FC Séville, le palmarès notera son nom pour la postérité. Une décision qui interpelle le journaliste Gaël Berger, pour qui les critères ne tiennent pas debout.



« Quelle bêtise absolue !!! Et un pénalty se marque automatiquement ? Et ne pas être blessé devient une faiblesse ? Et pourquoi ne pas compter le ratio occasion - but ? Ou frappe - but ? Et pourquoi les départager ? Quel intérêt ? », a envoyé le journaliste de Radio Scoop, qui a surtout été accusé d’être anti-Mbappé ou anti-PSG avec sa remarque. En tout cas, Mbappé est officiellement le meilleur buteur de Ligue 1 pour la deuxième année consécutive, même s’il n’a pas pu tenter de battre son record de 33 buts de la saison passée. Autre petit clin d’oeil, Mbappé reste à un but de son rival en ce qui concerne le nombre de buts marqués en Ligue 1 depuis le début de leur carrière respective (81 pour le Monégasque, 80 pour le Parisien).