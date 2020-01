PSG : Ce que Nasser Al-Khelaïfi supplie Mbappé de faire

Dans : PSG.

Annoncé parfois du côté de Liverpool mais surtout du Real Madrid, Kylian Mbappé aura un choix important à faire cet été. Nasser Al-Khelaïfi espère le dissuader de partir.



Malgré ses propos quelques peu incendiaires lors des Trophées UNFP en mai, Kylian Mbappé a passé un été 2019 très tranquille, les rumeurs touchant surtout le possible transfert de Neymar au FC Barcelone. En 2020, cela sera totalement différent. Tout d’abord car les performances du PSG en Ligue des Champions joueront leur rôle, mais aussi le niveau du championnat de France. Ensuite car le contrat de Mbappé continue d’avancer et que les discussions pour une prolongation sont reportées à la fin de la saison. Pas de quoi générer un gros optimisme pour Julien Laurens, spécialiste des transferts pour Transfer Window Podcast.



« Le PSG travaille dur pour essayer de faire signer un nouveau contrat à Mbappé. Ils savent qu’en faisant ça, ils s’assurent de sa présence pour une année supplémentaire au minimum. Mais il ne faut pas se cacher, il y a une chance qu’il parte cet été. C’est son rêve, de jouer au Real Madrid avec Zinedine Zidane. Cela va finir par se faire. Est ce que ce sera cet été ? Tout le monde espère que ce sera un peu plus tard », a fait savoir le spécialiste du mercato, pour qui le PSG sait très bien que Mbappé va finir au Real Madrid, mais le plus tard possible.