PSG : Ça y est, Mbappé en a marre de la Ligue 1

Enorme talent du football français révélé à Monaco, puis starisé au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé marche sur le championnat de France depuis deux ans.

L’attaquant en a été le meilleur buteur et le meilleur joueur la saison passée, et il est bien parti pour connaitre le même sort en 2019-2020. Cette domination est tout à son honneur et pourrait, en quelques mois seulement, en faire déjà un joueur historique de notre Ligue 1. Mais à Paris, tous les regards sont tournés vers la Ligue des Champions et le pain quotidien, qui manque tout de même légèrement de saveur, ne fait plus rêver Kylian Mbappé. C’est ce que révèle L’Equipe, qui a placé le natif de Paris au sommet de son classement des 30 joueurs qui comptent dans le football français. Pour le quotidien sportif, ce n’est clairement pas la Ligue 1 qui retiendra le numéro 7 du PSG s’il émettait le désir de partir.



« En revanche, le parcours du PSG en C1 pourrait davantage conditionner son avenir. Mbappé se dit parfois un peu lassé de l'environnement de la L1 et, avec cette impatience des talents précoces, il lui arrive de se demander s'il n'est pas temps d'aller tenter une aventure plus excitante dans un Championnat voisin », a dévoilé L’Equipe, pour qui la question du départ de Kylian Mbappé se posera inévitablement l’été prochain ou dans un an. Il faut dire que, faute de concurrent, le PSG se balade littéralement en Ligue 1, et cela n’amuse plus trop son champion du monde.