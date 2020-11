PSG : Ce problème plombe tout, le club mène l'enquête

Dans : PSG.

Les cadences infernales liées à l’enchainement des deux saisons pour les clubs concernés par les Coupes européennes au mois d’août, ont fait d’incroyables dégâts chez les formations concernées.

Certains joueurs tirent à la langue, même en Premier League où la multiplication des matchs est une religion. Mais le PSG décroche clairement le pompon de l’Europe avec son état de santé actuel. Le champion de France est passé à 13 joueurs blessés après le fiasco médical contre Rennes, où quatre éléments sont sortis plus tôt que prévu. Sans compter les joueurs qui se sont précipités pour reprendre, ceux déjà blessé et les rechutes, le bilan de l’infirmerie interpelle. Thomas Tuchel se plaint régulièrement du fait que ses protégés n’ont aucune plage de repos, et doivent donc enchainer match, récupération et match à nouveau. Impossible dès lors d’éviter la blessure, ce que tout son effectif semble se dire.

Mais selon L’Equipe, le PSG se penche désormais sur une autre cause de tous ces pépins physiques. Le club et ses dirigeants ont tout de même fait le constat qu’il n’était pas normal que les blessures s’enchainent, et cela vaut même pour ceux qui sont arrivés cet été comme Alessandro Florenzi. Le Paris SG cherche désormais à comprendre si son staff ou la préparation physique mise en place est bien la bonne, car de l’aveu même de plusieurs joueurs, la méforme est présente depuis le premier match de la Ligue des Champions, perdu à domicile face à Manchester United. Entre le manque de punch et les joueurs absents, ce problème pourrait bien mettre le PSG en grande difficulté et le priver de qualification en phase finale de la Ligue des Champions si cela devait continuer.