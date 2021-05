PSG : Ce Parisien rêve du Barça, ce n’est pas Neymar

Dans : PSG.

Le changement d’entraineur en plein milieu de la saison a forcément eu des conséquences sérieuses pour certains éléments du PSG, qui déchantent totalement.

Julian Draxler ou Colin Dagba ont par exemple surpris en retrouvant du temps de jeu, tandis que des joueurs comme Danilo Pereira ou Rafinha ont disparu de la circulation. Ce dernier a bien compris le message, et sa relation avec Mauricio Pochettino est désormais considérée comme totalement inexistante. L’ancien joueur du Barça, qui rêvait d’un rôle de joker capable d’apporter dans la construction du jeu, avait réussi à se mettre en évidence en première partie de saison. Ce n’est plus le cas, et malgré un contrat allant jusqu’en juin 2023, il a bien compris le message et souhaite désormais s’en aller. Le Brésilien formé à Barcelone a, selon Don Balon, récemment approché la nouvelle direction du club blaugrana pour savoir si un retour était possible.

Le fils de Mazinho a toujours eu une belle cote en Catalogne, même s’il n’a jamais su se montrer indispensable. Prêté au Celta Vigo ou à l’Inter Milan, il n’avait pas été retenu l’été dernier, au moment de s’engager au PSG, ce qui avait beaucoup surpris. Mais en dépit du changement de présidence, la situation n’a pas évolué favorablement pour Rafinha. Ce dernier s’est vu signifier que le FC Barcelone ne bougerait pas le petit doigt pour le faire revenir, malgré son envie affichée et ses qualités techniques qui en font un joueur capable de se réadapter rapidement Mais ni Laporta, ni Koeman ne comptent faire le forcing pour le frère de Thiago Alcantara. Surtout que, pour rien ne arranger, le PSG demandera tout de même une compensation financière pour laisser filer un joueur avec encore deux ans au mois de contrat, et qui a toujours le statut d’international brésilien même s’il n’a plus évolué en Seleçao depuis des années, et notamment le titre olympique aux JO de Rio de Janeiro en 2016.