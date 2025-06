PSG ‍: Ce Parisien doit piquer le Ballon d'Or à Dembélé

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Avec le succès du PSG en Ligue des champions, Ousmane Dembélé est devenu un candidat crédible au Ballon d'Or. Cependant, l'attaquant français est-il le Parisien méritant le plus cette récompense ? Non, répondent plusieurs acteurs majeurs du football.

Le Paris Saint-Germain a conquis l'Europe et le roi du monde pourrait devenir Français. Cadre majeur de l'équipe parisienne, Ousmane Dembélé est un candidat sérieux au prochain Ballon d'Or. Meilleur buteur de Ligue 1, l'ancien joueur du Barça a inscrit 33 buts toutes compétitions confondues. De quoi en faire le patron d'une équipe assez homogène. Les supporters parisiens et les dirigeants ne s'y trompent pas, ayant débuté la campagne pour son élection comme meilleur joueur du monde avec le chant « Et Ousmane Ballon d’Or ». Dembélé est-il toutefois le meilleur joueur parisien de la saison ?

Vitinha adoubé par Modric pour le Ballon d'Or

Ce n'est pas forcément l'opinion d'un ancien lauréat du trophée. Élu en 2018, le Croate Luka Modric opte plutôt pour un joueur plus reculé sur le terrain, Vitinha. « C’est le meilleur milieu de terrain du monde. Il est très bon avec le ballon, il a une vision du jeu phénoménale », a lâché cette semaine l'ancien madrilène. Le soutien a été encore plus appuyé du côté de Roberto Martinez, le sélectionneur du Portugal. « Je pense que, par son style et son efficacité, il mérite d’être Ballon d’or », a avoué celui qui a guidé la Seleçao vers sa seconde Ligue des Nations dimanche dernier.

PSG-Atlético Madrid : Vitinha, Doué, Nuno Mendes… Ces trois hommes dont le destin a basculé https://t.co/40C85USIaP — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) June 15, 2025

Ce récent succès en sélection portugaise peut faire la différence face à Dembélé. Comme le rappelle Le Parisien, Vitinha possède un palmarès que seuls Nuno Mendes et Joao Neves peuvent égaler en Europe : Ligue 1, Ligue des champions, Ligue des Nations, Coupe de France, Trophée des champions. Son influence lors des matchs importants du PSG vient compléter un bilan impressionnant. Néanmoins, cet engouement pour Vitinha n'arrange pas les Parisiens. Une dispersion des voix entre le milieu portugais et Ousmane Dembélé favorisera incontestablement Lamine Yamal, porté par toute l'Espagne.