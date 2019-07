PSG : Ce jeune a la cote, Al-Khelaifi exige 10 ME cash

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Joueur au profil très prometteur, Stanley Nsoki ne figure pas dans les plans de Thomas Tuchel au Paris Saint-Germain.

Utilisé à 16 reprises l’an passé toutes compétitions confondues, le polyvalent défenseur français a donc été placé sur la liste des transferts. Sur les tablettes de Lille et de Marseille, Stanley Nsoki jouit également d’une belle cote en Italie. En effet, L’Equipe indique que la Lazio Rome se mêle désormais à la lutte pour arracher la signature de Stanley Nsoki.

« Marseille suit toujours Nsoki, mais le club phocéen se voit concurrencé désormais par la Lazio Rome. Le vainqueur de la Coupe d'Italie, qualifié pour la Ligue Europa, s'intéresse au natif de Poissy, formé au PSG, qui espère toucher près de 10 millions d'euros avec cette cession. En France, Lille apprécie aussi le joueur et son profil de talent prometteur, avec un potentiel de revente non négligeable » indique le quotidien national. Reste à voir si un des trois clubs intéressés est prêt à poser 10 ME sur la table pour satisfaire les attentes du Paris Saint-Germain durant ce mercato estival…