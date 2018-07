PSG : Ce gros sponsor débarque, Paris se frotte les mains

Dans : PSG, Info.

Comme annoncé le mois dernier, le Paris Saint-Germain s’est trouvé un nouveau sponsor automobile.

Après la fin de sa collaboration avec Citroën l’année dernière, le club dirigé par Nasser Al-Khelaïfi a officialisé son partenariat avec Renault. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2021 selon un contrat qui devrait rapporter 6 M€ par an au champion de France. Enthousiaste, le PSG a déjà annoncé « des campagnes publicitaires de grande envergure en France et à l’international », ainsi que « des contenus toujours plus surprenants et engageants » sur les réseaux sociaux. De quoi emballer Marc Armstrong, le directeur du sponsoring de Paris.

« Nous sommes ravis que Renault ait choisi le PSG pour marquer son entrée dans la famille du football, et fiers d’associer le club à l’un des fleurons de l’industrie française, a réagi le dirigeant sur le site officiel des Parisiens. Renault occupera une place de choix parmi nos partenaires. Nous sommes impatients de travailler ensemble dès cette saison et de voir nos joueurs apparaître dans les fameuses publicités "French Touch" de Renault. » Peut-être l'occasion de revoir les talents d’acteur de Neymar...