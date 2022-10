PSG : Ce désir du mercato devient une obsession

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cet été, le PSG a tenté, tant bien que mal de recruter un défenseur central. La priorité était Milan Skriniar, mais Paris s'est heurté aux exigences de l'Inter Milan puis au refus du club italien. Mais le PSG est bien motivé à retenter sa chance cet hiver.

À Paris, il y a des secteurs qui sont très bien fournis comme les gardiens avec Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma ou l'attaque avec Messi, Neymar, Mbappé, Sarabia ou Ekitike. Le milieu de terrain a également été renforcé avec les arrivées de Carlos Soler, Fabian Ruiz, Vitinha et Renato Sanches. Reste le secteur défensif. Le PSG ne possède que trois défenseurs centraux avec Marquinhos, Kimpembe et Sergio Ramos. Face à l'OM, lors du classique, seul le capitaine brésilien sera présent. Christophe Galtier devra donc composer une charnière totalement inédite. Pour palier à ce besoin urgent, le club de la capitale espère faire venir un renfort durant le mercato hivernal. Le nom de Skriniar est encore annoncé proche, mais la tâche sera une nouvelle fois très compliquée.

L'Inter veut bloquer le PSG

Si le PSG compte revenir à la charge auprès de l'Inter Milan cet hiver pour Milan Skriniar, le club de la Lombardie campe sur ses positions. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, des discussions ont démarré entre le défenseur slovaque et le géant Italien pour une prolongation. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Nerazzurri, le joueur de 27 ans hésite encore sur son avenir. Milan espère le conserver quelques années supplémentaires tandis que le PSG est prêt à lui offrir un plus gros salaire et un nouveau challenge sportif. Une chose est sûre, le dossier Milan Skriniar va une nouvelle fois alimenter les débats et les rumeurs lors du mercato hivernal côté PSG qui ne peut plus attendre pour recruter un défenseur central. C'est une certitude, passer le mois de janvier sans recruter un cador à ce poste serait considéré comme extrêmement dangereux pour la deuxième partie de saison.