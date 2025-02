PSG ‍: Ce défenseur boycotté est impossible à virer

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Presnel Kimpembe a enfin repris la compétition au Mans en coupe de France. Néanmoins, l'avenir du Français au PSG demeure flou. Luis Enrique n'en veut pas et sa présence dans l'effectif parisien ne repose que sur des aspects extra-sportifs.

Presnel Kimpembe vient de vivre une traversée du désert de deux années mais ses problèmes sont loin d'être terminés au PSG. En février 2023, le défenseur français se rompait le tendon d'Achille sur la pelouse de Marseille alors qu'il était un leader du vestiaire parisien et un international confirmé en Equipe de France. La donne a bien changé depuis pour celui qui a fait son retour au Mans mardi dernier. Remis de sa terrible blessure depuis de nombreuses semaines, Kimpembe a rongé son frein sur le banc puisque Luis Enrique n'a pas voulu l'utiliser. L'Espagnol n'est pas un grand fan du joueur, préférant utiliser les autres défenseurs mis à sa disposition.

Kimpembe, un cadre symbolique du PSG

Entre la nomination de Luis Enrique à Paris et le retour de Kimpembe, le PSG a recruté Lucas Hernandez, Lucas Beraldo et Willian Pacho pour jouer dans l'axe et même à gauche (sauf Pacho). Ces profils polyvalents rendent le défenseur français de 29 ans inutile. Dans ces conditions, il est miraculeux que Presnel Kimpembe n'ait pas encore quitté le Paris Saint-Germain. Pour le journal Le Parisien, difficile de vendre un titi toujours aussi populaire auprès du public parisien.

« Quant à Presnel Kimpembe, d’abord un dossier symbolique et politique pour tout ce qu’il incarne, le vice-capitaine a vu débarquer avec le technicien espagnol trois défenseurs axiaux - Lucas Hernandez, Lucas Beraldo, Willian Pacho - dont certains peuvent évoluer comme latéral gauche. À 29 ans, il n’entre clairement pas dans les plans de court et moyen terme de Luis Enrique », écrit le quotidien francilien. Une vraie patate chaude pour la direction parisienne qui devra rapidement trancher le cas Kimpembe dont le salaire est estimé à 7,7 millions d'euros annuels quand même.