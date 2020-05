PSG : Pierre Ménès a un scoop sur Neymar !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Neymar est régulièrement associé au FC Barcelone dans le cadre d’un hypothétique transfert.

Malgré l’insistance des médias catalans, un départ du Brésilien lors du prochain mercato semble bien improbable. Et pour cause, en dépit de ses nombreuses blessures, Neymar reste un joueur très coté sur le marché des transferts avec une valeur marchande supérieure à 150 ME. Un prix que Barcelone, en véritable crise financière, n’est pas en mesure de payer. Et au vu de la belle saison réalisée par Neymar, qui avait notamment sorti un match XXL contre Dortmund avant l’interruption des compétitions, il n’est plus si incongru que cela de penser que l’international auriverde va prolonger son bail à Paris.

C’est tout du moins ce que pense Pierre Ménès, interrogé à ce sujet par Paris-Team. « Il faut vraiment savoir que personne au PSG n’a appelé Ousmane Dembélé et personne au FC Barcelone ne lui a demandé de partir. C'était quand même un été de désinformation (en 2019) et un manque de réflexion. Attention, Neymar ne m'avait jamais dit qu'il allait rester à Paris mais quand tu as un tout petit de recul, c'était évident. C'est vrai Neymar avait cette envie de partir et cela ne m'a pas étonné car lorsque je l'ai rencontré lors de la sortie de son parfum je l'ai senti un peu triste. Il sait tout ce que l'on dit sur lui en France, il s'est cassé deux fois le métatarse sur la pelouse du Parc des Princes, derrière il se prend une histoire de viol et tout ça s'est passé à Paris. A un moment donné, il a dû se dire « cette ville n'est pas pour moi. » Finalement, il est resté et aujourd'hui, il se sent très bien et à mon avis il prolongera avec le PSG. Cela serait la meilleure des nouvelles pour Paris » a confié Pierre Ménès, pour qui l’avenir de Neymar se situe à Paris, et nulle part ailleurs.