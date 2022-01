PSG : Ce choix étonnant au mercato, ça peut coûter très cher

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Avec son recrutement de gala et sa pléiade de stars, le Paris Saint-Germain est-il néanmoins suffisamment armé pour remporter la Ligue des Champions ?

La réponse sera vite connue dans les prochains mois, mais c’est un milieu de terrain que la question se pose. Pour le moment, Mauricio Pochettino a beaucoup essayé, sans trouver la solution, et les difficultés dans ce secteur de jeu rencontrées dans plusieurs matchs, comme contre Manchester City ou contre l’Olympique Lyonnais dimanche dernier, inquiètent en vue de la confrontation face au Real Madrid. En face, ce sera Casemiro, Modric et Kroos, une triplette parfaitement rodée et qui monte clairement en puissance cette saison.

Le PSG a donc un petit mois pour se renforcer dans ce secteur, et trouver enfin la perle rare. Mais selon L’Equipe, Leonardo ne va pas, sauf énorme opportunité, chercher à faire un gros coup. Si Georginio Wijnaldum est complètement perdu, une vente du Néerlandais, la seule qui pourrait rebattre les cartes, n’est pas envisagée. Résultat, Pochettino va devoir trouver le juste milieu avec Gueye, Herrera, Danilo, Verratti, Wijnaldum et Paredes. Pendant longtemps, N’Golo Kanté a fait rêver le PSG, mais les dirigeants parisiens ont bien compris que Chelsea ne lâcherait rien pour l’international français, qui se sent bien chez les Blues et ne compte pas bouger.

Le PSG vise Paul Pogba cet été

Résultat, le gros coup, c’est pour l’été prochain, et ce sera pour pas cher. En effet, le PSG a toujours pour objectif de faire venir Paul Pogba, qui sera en fin de contrat avec Manchester United. Il n’y aura donc pas d’indemnités de transfert à payer, même si la prime à la signature et le salaire de l’international français s’annoncent copieux. Pour Leonardo, il ne fait en tout cas aucun doute que La Pioche a le profil pour régler ce problème du milieu de terrain, qui ne date pas d’hier au PSG.