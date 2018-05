PSG : Ce bide parisien affiche une énorme ambition avant le mercato

Dans : PSG, Mercato.

Arrivé dans les valises d’Unai Emery, qui l’avait eu sous ses ordres à Séville avec un certain succès, Grzegorz Krychowiak n’a pas du tout réussi à convaincre son coach, les observateurs et le public lors de son passage à Paris. Prêté en Angleterre où il n’aura pas non plus brillé, le Polonais se concentre actuellement sur la Coupe du monde. Mais dans les médias de son pays, l’ancien joueur de Reims s’est confié sur son avenir, et en a surpris plus d’un. Toujours sous contrat jusqu’en juin 2021, Krychowiak sera difficile à recaser avec son gros salaire et son étiquette de joueur un peu disparu de la circulation. Il semble en avoir bien conscience, et a affiché son désir de s’imposer à Paris la saison prochaine.

« Je retourne à Paris et je vais me battre pour avoir ma place dans l’équipe. Maintenant le plus important pour moi est de jouer la Coupe du monde et de préparer mon retour au PSG. C’est mon objectif. Cette saison infructueuse en France est derrière moi. Je vais me battre pour avoir une place de titulaire », a glissé Krychowiak à Polsatsport.pl. La meilleure chance du Polonais sera peut-être liée à l’UEFA, qui pourrait freiner les ardeurs parisiennes au mercato. Dans le cas contraire, difficile de voir Thomas Tuchel s’appuyer sur le milieu de terrain pour la saison à venir…