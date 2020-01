PSG : Cavani est pris pour un « con », Di Meco disjoncte !

Dans : PSG.

Absent à Monaco et sur la pelouse de Lorient, Edinson Cavani est plus que jamais en instance de départ durant ce mercato hivernal, malgré la volonté initiale du PSG de le conserver.

Priorité de l’Atlético de Madrid, l’international uruguayen ne semblait pas opposé à l’idée de rester à Paris il y a encore quelques semaines. Mais désormais, Edinson Cavani souhaite partir, comme il l’a officiellement indiqué à son directeur sportif Leonardo. Une décision qui n’étonne pas Eric Di Meco, lequel s’est fâché sur RMC en expliquant que selon lui, Thomas Tuchel manquait clairement de respect au meilleur buteur de l’histoire du PSG cette saison.

« Contre Monaco, tu as ton buteur historique sur le banc, adoré par les supporters, sollicité par un futur concurrent en Ligue des Champions, que le club ne veut pas laisser partir, et tu le fais rentrer… cinq minutes ! Si ça, ce n’est pas prendre le mec pour un con et montrer à tes dirigeants que tu n’en veux plus… Si tu veux qu’il reste encore six mois, tu lui envoies un message et tu le fais jouer 30 minutes contre Monaco. Si tu le fais rentrer cinq minutes, ça veut dire « dégage ». Moi à la place de Cavani, je le prends mal. Je pense que Tuchel ne veut plus de lui. S’ils ont des c… puisqu’ils sont milliardaires, qu’ils laissent partir Cavani libre ! Ils se comportent mal avec lui, qu’on le fasse partir pour service rendus, là oui, le PSG se comporterait en seigneur » a pesté Eric Di Meco, pour qui le PSG doit arrêter les frais en validant le départ de Cavani cet hiver.