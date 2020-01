PSG : Cavani vendu 15ME, le Qatar va dire banco

Dans : PSG.

Après une première offre de 10ME refusée, l'Atlético Madrid pourrait s'offrir Edinson Cavani pour 15ME. Une réunion lundi à Paris devrait sceller l'avenir d'El Matador au PSG.

Absent pour le match que le Paris Saint-Germain jouera ce dimanche soir à Lille, sans raison médicale, Edinson Cavani va probablement faire ses adieux au club de la capitale dans les prochains jours. Recalé une première fois par Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, l’Atlético Madrid a prévenu le PSG qu’une offre de 15ME, soit 5ME de plus que la précédente, était en préparation. Plusieurs sources françaises et espagnoles confirment que les Colchoneros seront à Paris lundi afin de sceller l’opération avec les dirigeants parisiens, Doha ayant validé le principe du départ d’Edinson Cavani à qui il ne reste que six mois de contrat.

En empochant probablement 15ME pour la vente du meilleur buteur de son histoire, et en ajoutant les salaires économisés, il est clair que financièrement le Paris Saint-Germain fera une très belle affaire. Sur le plan sportif, l’attaquant uruguayen a disparu des radars depuis trop longtemps pour que l’on sache s’il aurait apporté beaucoup plus que Mauro Icardi à l’équipe de Thomas Tuchel. A priori, ces derniers jours, ayant appris que le Qatar avait donné le feu vert à un départ de Cavani, Manchester United, Chelsea, Tottenham et Arsenal seraient venus aux renseignements. Mais pour Edinson Cavani, l’affaire était entendue et c’est bien à l’Atlético Madrid qu’El Matador jouera la deuxième partie de saison. On ne sait pas encore si en contrepartie Leonardo trouvera un attaquant supplémentaire pour le PSG.