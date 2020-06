PSG : Cavani trop vieux pour un Paris flamboyant, la rude attaque

Dans : PSG.

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le directeur sportif parisien Leonardo a confirmé les départs de Thiago Silva et d’Edinson Cavani.

Respectivement âgés de 35 et de 33 ans, le Brésilien et l’Uruguayen quitteront le PSG libres de tout contrat en fin de saison. Pour les supporters du Paris Saint-Germain, ces deux départs ne peuvent évidemment pas laisser insensible. Mais d’un point de vue purement sportif et économique, Leonardo a certainement pris la décision qui s’imposait dans l’intérêt du Paris SG. C’est tout du moins l’avis exprimé par Lionel Charbonnier sur l’antenne de RMC, l’ancien gardien des Bleus et de l’AJ Auxerre allant même jusqu’à considérer que le PSG se serait transformé en maison de retraite dorée en conservant Thiago Silva et Cavani.

« Les deux ont fait ce qu'ils ont pu et ont écrit de belles pages du club. Ce sont deux mecs extraordinaires mais stop. C'est trop cher. Tu ne peux pas te permettre de les garder comme doublures. Et surtout, le PSG n'est pas une maison de retraite. Edinson Cavani et Thiago Silva vont être de supers numéros un, ailleurs. Il y a d'autres belles équipes. Peut-être pas aussi flamboyante que le PSG mais ils ont encore de beaux jours devant eux. Cavani va encore marquer de beaux buts et Thiago Silva va encore faire deux ou trois belles années. Mais attention à ne pas faire la saison de trop » a prévenu le consultant de la radio, pour qui il est évident que Thiago Silva et Edinson Cavani n’avaient plus leur place dans une formation comme le Paris Saint-Germain, qui aspire à remporter la Ligue des Champions à court terme.