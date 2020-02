PSG : Cavani titulaire indiscutable, Luis Fernandez lance la pétition

Dans : PSG.

Remplaçant face à Lyon dimanche, Edinson Cavani a fait rugir de plaisir le Parc des Princes en inscrivant le quatrième but du Paris Saint-Germain (4-2).

Un but qui relance les débats au sujet de la concurrence entre l’international uruguayen et Mauro Icardi. Car dans le même temps, l’international argentin n’est pas dans la forme de sa vie, bien au contraire, avec un petit but inscrit depuis le début de l’année 2020. Chez les supporters du PSG, le cœur parle et on aimerait majoritairement voir Edinson Cavani reprendre sa place de titulaire. Un avis partagé à 100 % par Luis Fernandez, lequel a milité pour le retour de l’Uruguayen dans le onze-type de Thomas Tuchel dans les prochaines semaines.

« Pour moi, Cavani est un titulaire indiscutable. Je n’ai rien contre Icardi, il est arrivé en fin de mercato. Tu peux être d’accord, tu peux ne pas être d’accord, mais je défendrais ce garçon à mort. Face à Lyon, il est entré en fin de match. Il a beaucoup subi ces derniers temps. Il y a certaines choses qui l’ont sans doute contrarié » a indiqué le consultant de BeInSports, véritable amoureux du Matador du PSG, avant de conclure. « Parce que c’est quelqu’un de sensible, qui aime et qui n’a jamais triché. Il donnera toujours le maximum. C’est quelqu’un d’entier : quand Icardi marque, il se lève et applaudit. Ils ne se sont pas bien comportés avec lui. Sportivement parlant, je mets Cavani. En ce moment, Icardi traverse une passe compliquée ». Reste que dans l’esprit de Thomas Tuchel, le titulaire se nomme toujours Mauro Icardi. En conférence de presse avant le déplacement à Dijon en Coupe de France, l’entraîneur allemand a d’ailleurs apporté son soutien à Mauro Icardi, lui témoignant toute sa confiance en dépit de sa période moins faste en Ligue 1.