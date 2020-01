PSG : Cavani sur le départ, aucun achat prévu par Paris !

Dans : PSG.

La porte s’est ouverte pour un départ d’Edinson Cavani, qui se rapproche chaque jour de l’Atletico de Madrid. Ce n’était pas spécialement prévu par le PSG.

Résultat, tout le monde se demande si Leonardo a prévu un avant-centre au cas où le transfert de l’Uruguayen devait se concrétiser dans les prochains jours. Le PSG espère récupérer 15 ME avec son meilleur buteur. C’est à la fois beaucoup pour un joueur très souvent blessé dernièrement et à six mois de la fin de son contrat. Mais aussi peu pour pouvoir recruter un élément capable d’entrer dans la rotation, et qui ne peut donc pas être le premier venu. A l’heure actuelle, selon L’Equipe, une tendance forte se dégage, il s’agit de ne pas recruter d’attaquant supplémentaire, même en cas de départ de Cavani. Ce n’est pas spécialement la présence d’Eric-Maxim Choupo-Moting qui rassure tout le monde, mais plutôt la perspective de pouvoir changer de système avec les quatre joueurs vedette, si le besoin devait s’en faire ressentir.

Ainsi, en cas de pépin physique de Mauro Icardi par exemple, Kylian Mbappé pourrait très bien occuper le poste à la pointe de l’attaque, avec Di Maria et Neymar à ses côtés. Des scénarios qui devraient tout de même obliger Thomas Tuchel à changer ses plans travaillés, d’autant que cela fait un bon moment que le champion du monde français n’a pas évolué seul en pointe par exemple. Mais visiblement, le transfert de Cavani, s’il devait se conclure, ne provoque en tout cas pas d’affolement au PSG, où les dirigeants estiment qu’il y a toujours largement la matière pour voir loin en Ligue des Champions.