PSG : Cavani sous le choc, Al-Khelaïfi a disparu

Dans : PSG.

En fin de contrat au 30 juin, Edinson Cavani ne terminera même pas la saison 2019-2020 avec le Paris Saint-Germain.

Le départ du meilleur buteur de l’histoire du PSG fait beaucoup de bruit depuis près d’une semaine. Il faut dire qu’au sein du vestiaire comme du côté des supporters, on était persuadé que l’international uruguayen irait au moins au terme de la saison, et plus si affinités. Ce ne sera finalement pas le cas puisque l’ancien buteur de Naples, qui se trouve toujours en Uruguay, a signifié à ses dirigeants qu’il ne prolongerait pas son contrat. Un choix délicat qui a rendu profondément triste l’attaquant de 32 ans, selon les informations de L’Equipe.

Mais le Matador est rancunier, et il n’a pas apprécié d’être ignoré à ce point par Nasser Al-Khelaïfi et par Leonardo, lesquels ne lui ont pas proposé de prolongation d’une ou deux années supplémentaires à Paris, comme le confie un proche de Cavani. « Nasser a peu à peu disparu cette année. Edi est vraiment peiné que l'histoire se termine de cette façon. Mais, quand bien même il aurait accepté de signer deux mois de plus, il n'aurait même pas pu faire ses adieux puisque les matches devraient avoir lieu à huis clos » indique ce proche du dossier. Pour l’avant-centre du Paris Saint-Germain, qui aura assurément marqué l’histoire du club francilien, l’aventure se termine sur un goût amer. Reste maintenant à voir où il rebondira. Selon le quotidien national, Edinson Cavani donne toujours sa priorité absolue à l’Europe. L’Atlético de Madrid, club qu'il était tout proche de rejoindre au mois de janvier, reste une destination possible, au même titre que l’Angleterre avec des intérêts de Newcastle et de Manchester United…