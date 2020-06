PSG : Cavani divorce du vestiaire et vexe Al-Khelaifi !

Dans : PSG.

Ayant décidé de quitter le PSG après avoir refusé une prolongation de deux mois, Edinson Cavani est clairement en furie contre le club et ses anciens coéquipiers.

« Les histoires d'amour finissent mal en général » chantaient les Rita Mitsouko, et concernant la relation entre le Paris Saint-Germain et Edinson Cavani c’est la réalité. Depuis qu’il avait signé au PSG en provenance de Naples, El Matador alignait les buts, devenant le chouchou des supporters parisiens. Après avoir atteint la barre des 200 buts sous le maillot du Paris SG, celui qui est désormais le meilleur réalisateur de l’histoire du club de la capitale va pourtant partir par la petite porte. Mécontent de ne pas avoir reçu une offre pour prolonger une ou plusieurs saisons, l’attaquant uruguayen a même déchiré la proposition émise par Nasser Al-Khelaifi afin qu’il aille au bout de cette saison 2019-2020, avec au menu deux finales nationales et la Ligue des champions. Edinson Cavani n’est donc pas revenu au Camp des Loges en début de semaine, abandonnant ainsi ses coéquipiers du PSG.

Selon JordanM_Choco, insider très pointu sur le Paris Saint-Germain, le divorce est total entre Edinson Cavani et la totalité du club de la capitale. « Cavani est dégoûté du PSG, il voulait une vrai prolongation et pas une prolongation de 2 mois. Il a quitté le groupe WhatsApp du club. Nasser Al-Khelaifi et Leonardo ont essayé de l’appeler, aucune réponse », explique l’un des membres fondateurs de Paris United. A une semaine de la fin officielle de son engagement contractuel avec le Paris Saint-Germain, Edinson Cavani est visiblement déjà parti, tournant brutalement la plus belle page de sa carrière sans état d'âme. A voir les réactions sur les réseaux sociaux, les supporters du PSG ont bien du mal à comprendre l'attitude virulente d'El Matador.