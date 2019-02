PSG : Cavani sacrifié au mercato pour faire de la place à Pépé ?

Dans : PSG, LOSC, Mercato, Ligue 1.

Auteur d’une saison tout simplement incroyable avec Lille (16 buts), Nicolas Pépé attire les convoitises à quelques mois du mercato estival. Le Paris Saint-Germain fait partie des clubs intéressés, au même titre que Manchester United, Arsenal, Barcelone, Chelsea et le Bayern Munich selon Téléfoot. Du côté de l’entourage du joueur, on assure que l’Ivoirien ne donne sa priorité à aucun championnat, et qu’il choisira le projet le plus attrayant. Interrogé par TF1, le directeur sportif lillois Luis Campos estime lui que Nicolas Pépé pourrait s’éclater au PSG.

A condition évidemment que Cavani soit sacrifié par le club de la capitale au mercato. « Au PSG par exemple, il a sa place. J’imagine une attaque, en se disant que Cavani n’est pas là, avec Neymar à gauche, Mbappé au centre et Pépé à droite, ce serait quelque chose d’extraordinaire. C’est un joueur de top niveau européen » a rappelé le dirigeant nordiste, qui salive par avance devant une telle attaque. Il est vrai que celle-ci donnerait assurément le tournis à n’importe quelle défense de Ligue 1. Reste à voir si le Paris Saint-Germain suivra les conseils de Luis Campos, en sacrifiant le meilleur buteur de l’histoire du club.